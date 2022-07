Diminuiscono i contagi, crescono i ricoveri. Il trend degli ultimi giorni è questo. Ieri ci sono stati anche 775 guariti. E si è registrato un altro decesso. Ma i pazienti Covid nella rete ospedaliera ciociara sono adesso 88, vale a dire tre in più rispetto al giorno precedente.

La giornata

Ci sono stati 675 nuovi contagi su 2.995 tamponi processati. Per un tasso di positività del 22,53%. La mappa: 56 casi ad Alatri, 54 a Cassino, 51 a Frosinone, 36 a Veroli, 34 a Ferentino, 32 a Ceccano, 28 ad Anagni, 19 a Sora, 17 a Monte San Giovanni Campano, 15 a Villa Santo Stefano, 14 a Cervaro, 14 a Roccasecca, 13 a Boville Ernica, 12 a Pontecorvo, 12 a Supino, 11 a Ripi, 10 ad Arpino, 10 ad Atina, 10 a Patrica, 10 a Piedimonte San Germano, 9 ad Aquino, 9 a Broccostella, 9 a Castelliri, 9 a Isola del Liri, 8 a Castro dei Volsci, 8 a Settefrati, 8 a Torrice, 7 a Castrocielo, 7 a Ceprano, 7 a Fiuggi, 7 a Strangolagalli, 7 a Villa Santa Lucia, 6 a Giuliano di Roma, 6 a Piglio, 6 a San Giorgio a Liri, 6 a Sant'Elia Fiumerapido, 5 a Fontana Liri, 5 a Morolo, 5 a Paliano, 5 a Vico nel Lazio, 4 ad Alvito, 4 a Gallinaro, 4 a Pignataro Interamna, 4 a Pofi, 4 a Posta Fibreno, 3 ad Acuto, 3 ad Amaseno, 3 ad Arce, 3 ad Ausonia, 3 a Campoli Appennino, 3 a Casalvieri, 3 ad Esperia, 3 a Fumone, 3 a Pico, 3 a San Giovanni Incarico, 3 a Torre Cajetani, 3 a Vallerotonda. Quindi, 2 casi in ognuno dei seguenti Comuni: Colle San Magno, Fontechiari, Pescosolido, Rocca d'Arce, San Vittore del Lazio. Infine, 1 contagio in ciascuno di questi paesi: Acquafondata, Casalattico, Collepardo, Picinisco, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare, Santopadre, Serrone, Sgurgola, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa.

Il trend

Siamo nella settimana numero 125 dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 872 giorni. L'andamento: 148 contagi il diciotto luglio, 1.181 il diciannove, 834 il venti, 675 il ventuno. Per un totale di 2.838 e una media quotidiana di 709,5. Ci sono segnali ormai chiari e ripetuti di diminuzione dei nuovi casi, rispetto per esempio alle ultime settimane. La settimana 124 aveva avuto questo andamento: 153 casi l'undici luglio, 1.356 il dodici, 991 il tredici, 905 il quattordici, 806 il quindici, 752 il sedici, 769 il diciassette. Per un totale di 5.742 contagi e una media di 820,28 al giorno. La settimana precedente (123) si era snodata così: 140 contagi il quattro luglio, 1.268 il cinque, 944 il sei, 970 il sette, 849 l'otto, 852 il nove, 711 il dieci. Per un totale di 5.734 e una media giornaliera di 819,14.

La situazione

A luglio 2022, in ventuno giorni, ci sono stati 16.566 contagi. Per una media di 788,85 al giorno. E 15 decessi. In tutto il mese di luglio 2021 i contagi erano stati 384, per una media di 12,38 ogni ventiquattro ore. A luglio 2020 la media giornaliera di contagi era di 0,35. A giugno 2022 ci sono stati 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. A giugno 2021 i contagi furono 189, per una media di 6,3 al giorno. Mentre a giugno 2020 la media quotidiana era stata 0,46. Restiamo al 2022. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i contagi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 casi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022 i contagi sono arrivati a quota 109.128. I decessi 203. Nel 2021 i contagi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. In due anni (2020 e 2021) 43.128 contagi. In meno di sette mesi 109.128. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è a quota 1.082,80. In costante diminuzione. Gli attualmente positivi sono 9.946: 9.858 in isolamento domiciliare (99,11%) e 88 ricoverati in ospedale (0,89%).

Monitoraggio Gimbe

La situazione in Italia è la stessa: meno contagi, più ricoveri. Lo rileva anche il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe: «Si inverte la curva dei contagi Covid dopo cinque settimane di aumento. Nella settimana 13-19 luglio sono stati 631.693 contro i 728.759 dei sette giorni precedenti (-13,3%). Ma sono ancora in crescita i ricoveri, +1.251 in area medica e +38 in terapia intensiva, e i decessi, pari a 823 (+18,9%). Crescono anche i casi attualmente positivi (1.452.941 rispetto 1.350.481), e le persone in isolamento domiciliare (1.441.553 contro 1.340.382)». Prosegue il comunicato: «L'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in tutte le province, di cui 62 registrano oltre 1.000 casi per 100.000 abitanti: Chieti (1.605), Ascoli Piceno (1.523), Messina (1.459), Pescara (1.396), Enna (1.379), Teramo (1.379), Latina (1.357), Taranto (1.355), Macerata (1.344), Perugia (1.342), Fermo (1.328), Lecce (1.327), Avellino (1.308), Rimini (1.306), Salerno (1.294), Vicenza (1.286), Caserta (1.276), Agrigento (1.275), Forlì-Cesena (1.274), Padova (1.268), Siracusa (1.265), Venezia (1.258), Treviso (1.254), Ravenna (1.242), Catanzaro (1.237), Napoli (1.229), Ancona (1.224), Brindisi (1.216), Gorizia (1.210), Matera (1.186), Frosinone (1.175), Rovigo (1.173), Bari (1.163), Reggio di Calabria (1.159), Oristano (1.158), Benevento (1.156), Trieste (1.153), Potenza (1.144), Ferrara (1.143), L'Aquila (1.138), Catania (1.136), Belluno (1.133), Terni (1.132), Nuoro (1.128), Pordenone (1.108), Barletta-Andria-Trani (1.106), Cagliari (1.095), Bologna (1.086), Ragusa (1.084), Trapani (1.075), Rieti (1.055), La Spezia (1.041), Udine (1.040), Verona (1.038), Mantova (1.034), Reggio nell'Emilia (1.032), Siena (1.032), Sassari (1.031), Trento (1.030), Caltanissetta (1.029), Bolzano (1.022) e Cosenza (1.008)». Per quanto riguarda il Lazio, continua la frenata dei casi: -11% rispetto alla settimana scorsa.