Per una società che si muove sempre più nell'universo di internet, i servizi non possono certo restare fuori dalla fruibilità virtuale. A ricordarlo, per quanto concerne l'utilizzo dei sistemi che la Asl mette a disposizione dei cittadini, il consigliere con delega alla salute di Veroli, Egidio Lombardi: «La modalità online è al giorno d'oggi una risorsa importante da cui attingere e da sfruttare a pieno. Ad oggi è possibile accedere a tantissimi servizi, dalla prenotazione di visite specialistiche, al pagamento dei ticket ma anche il cambio del medico di famiglia.

Il numero dei contagi sale, la battaglia contro il Covid non è ancora vinta. Utilizzare i sistemi informatici sicuri e smart messi a disposizione della Regione Lazio e della stessa Asl, potrebbe essere una valida arma di contrasto al virus nelle possibilità di tutti. Si potranno così evitare lunghe file, assembramenti non necessari e il solito aggravio per il personale, tutto potendo semplicemente ottimizzare i tempi e riuscendo ad accedere a tutto in pochi click. Sulla pagina ufficiale della nostra Asl provinciale sono già presenti tutti i dettagli per orientare i cittadini, anche con brevi video tutorial estremamente semplici ed intuitivi.

Per le prenotazione, occorrerà fare riferimento al sito Salute Lazio, nella sezione prenotazione-visita- specialistica. Per poter invece pagare le prestazioni stesse si potrà procedere dal sito web pagaOnline oppure dal portare Salute Lazio o dagli altri sistemi informativi regionali abilitati. Utilizzare questi sistemi, permetterà di arrivare nel presidio avendo già espletato tutto l'iter che precede la prestazione».