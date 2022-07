Tante le lacrime per l'ultimo saluto al giovane Davide Martino che domenica scorsa in un incidente stradale in provincia di Verona ha trovato la morte. Il giovane, per gli amici Buzz, ha perso la vita a soli 36 anni mentre era in sella alla sua moto. Forti le parole di un emozionato don Antonio Di Lorenzo che conosceva bene il ragazzo creativo e fantasioso.

«Non bisogna sciupare questo momento emotivo così intenso, non bisogna tradire Davide, ricominciando di nuovo a distrarsi, a correre. Abbiamo perso un pezzo importante della nostra comunità, della vostra famiglia. Sarebbe grave continuare a vivere così. Davide era dirompente perché aveva un cuore grande ed era piacevole stare con lui».

In tanti hanno partecipato al funerale tenutosi questa mattina nella chiesa di San Sosio ad Arpino. Parenti ed amici, commossi per l'improvvisa morte, hanno ricordando l'indimenticabile giovane imprenditore dal cuore umile. Presenti anche il sindaco Renato Rea e membri dell'amministrazione comunale, agenti della polizia locale e delle forze dell'ordine e gli amici della contrada Vallone. Un lungo applauso ha salutato il feretro di Buzz una volta conclusa la Santa messa.