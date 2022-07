Il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, ha firmato due ordinanze con l'obiettivo di rendere più sicura la movida estiva e tutelare ogni cittadino. La prima riguarda gli intrattenimenti musicali negli esercizi pubblici: fino 15 settembre 2022 divieto di diffondere musica all'esterno dei pubblici esercizi oltre l'una del giorno successivo all'evento autorizzato; il medesimo limite orario si applica alla musica percepita all'esterno dei pubblici esercizi; dal primo agosto 2022 al 17 agosto 2022 divieto di diffondere musica all'esterno dei pubblici esercizi oltre le 2 del giorno successivo all'evento autorizzato.

Un'altra ordinanza riguarda gli orari di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini, limitatamente alle bottiglie di vetro e alle lattine. In questo caso è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in recipienti di vetro dopo le 21, sia tramite attivi tà commerciali che tramite distributori automatici; è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto a partire dalle 00,30 e fino alle 6, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici; vietato il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi e giardini aperti al pubblico dalle ore 21 alle ore 6, a esclusione delle aree adibite alla somministrazione. Inoltre, gli esercizi d i somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle 1.30 alle 5, tranne nel periodo compreso tra il primo e il 17 agosto 2022 in cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle 2 alle 5.