Sosta selvaggia dei tir in via Ristretto: saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine nelle ore notturne ed effettuati ulteriori sopralluoghi per verificare l'opportunità di adottare nuove misure per eliminare i disagi denunciati dai residenti. Proficuo il tavolo tecnico che si è svolto ieri in Prefettura, organizzato dal prefetto Ernesto Liguori a seguito della richiesta del sindaco Marco Galli che ha incontrato i residenti della zona in prossimità del casello autostradale, recependo segnalazioni e istanze.

All'incontro in Prefettura hanno partecipato il sindaco accompagnato dalla comandante della polizia locale Felicia Nalli, il questore e i comandanti provinciali dei carabinieri, della guardia di finanza e della polstrada. La riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia è stata convocata appositamente per discutere delle problematiche di viabilità notturna nei pressi del casello A/1 di Ceprano, in particolare del disagio in via Ristretto causato dai tir che sostano, nonostante i divieti, sulla strada.

Nel corso dell'incontro si è deciso di incrementare i controlli nelle ore notturne per evitare che gli autotrasportatori continuino a sostare invadendo la sede stradale e lasciando rifiuti di ogni genere. È stato inoltre concordato di effettuare nei prossimi giorni ulteriori sopralluoghi per verificare la possibilità di azioni aggiuntive per mettere fine ai disagi. Un incontro proficuo, dunque, che testimonia le attenzioni che il prefetto ha riservato ai cepranesi, determinato a coordinare interventi risolutivi per restituire a via Ristretto sicurezza e serenità.

La strada periferica che serve il quartiere a ridosso del casello autostradale è oggi impercorribile, bisogna ripristinare il manto d'asfalto e i fossi laterali di smaltimento delle acque piovane e deve essere delimitata la sede stradale per evitare parcheggi selvaggi di autotreni che ingombrano e distruggono, oltre a generare disagi ai residente che hanno perso la tranquillità. Si attendono gli esiti dei sopralluoghi che saranno effettuati nei prossimi giorni.