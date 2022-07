La macchina dei festeggiamenti patronali rimandati e in programma dal 14 al 16 agosto a Ferentino, si è messa in moto nonostante la canicola e il periodo di vacanza.

Ritorna la fiera di Sant'Ambrogio e si spera che altri appuntamenti civili vadano ad affiancare i riti religiosi previsti il 14, 15, 16 e 17. Dunque dalle ore 14.30 del 15 agosto e fino alle 2 della notte del 17 agosto, la fiera si snoderà a ciclo continuo in viale Marconi, via XX Settembre e piazza Filetico; dalle 6 alle 14 del 16 agosto sarà interessata anche la Circonvallazione. Il Comune chiarisce che coloro che hanno già effettuato il pagamento dei diritti d'istruttoria, non dovranno più corrisponderli.

Per tutti gli ambulanti partecipanti alla fiera l'amministrazione, il sindaco Pompeo ha disposto l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate agli uffici comunali entro e non oltre il 27 luglio prossimo. «Un appuntamento molto atteso – illustrano il sindaco Antonio Pompeo e l'assessore al commercio Angelica Schietroma – per la prima volta si svolgerà in versione estiva e richiamerà, come sempre, tantissimi cittadini e turisti che hanno scelto Ferentino come mèta delle proprie vacanze. Siamo felici di tornare a vivere la tradizionale fiera in onore del nostro patrono».