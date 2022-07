Cinghiali immortalati nel parco giochi di Cervaro, tra le giostre per bambini. Polemiche alle stelle. La foto del grosso cinghiale fermo tra i giochini del parco pubblico è diventata subito virale, così come lo sono stati i commenti social. Forte la paura per i bambini, per una possibile reazione dell'animale alla presenza dei minori: tante le richieste di intervento. Con il caldo sono tornati a invadere giardini e spazi comuni proprio i cinghiali, che, come ogni estate scelgono aree pubbliche per cercare cibo e acqua.

Ma la presenza degli ungulati crea non pochi disagi ai cittadini e, soprattutto, agli automobilisti. Recente un incidente lungo la Casilina a causa della presenza di un grosso cinghiale e sono tanti gli animali che continuano a far capolino nei cortili e nei giardini dei cassinati. Ora anche tra le giostrine per bambini.