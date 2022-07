Cosa sia accaduto, quali siano stati i motivi di una lite tra due commercianti di Frosinone, entrambi trentenni, sfociata in aggressione, saranno le indagini della polizia a chiarirlo. Indagini subito avviate dopo la segnalazione del fatto accaduto dopo la mezzanotte di mercoledì nella parte alta di Frosinone. Uno dei due trentenne è stato ferito con un coltello a una coscia. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale medico con un'ambulanza con cui il ferito è stato, poi, trasportato in ospedale. La prognosi è di sette giorni.

A fare ricorso alle cure dei dottori è stato anche l'uomo accusato di aver accoltellato il coetaneo. Immediatamente sono scattate le indagini da parte degli agenti delle Volanti per cercare di ricostruire l'accaduto. Non si esclude che entrambi i commercianti si siano querelati a vicenda.

I fatti, su cui vige il massimo riserbo da parte degli investigatori, si sono verificati l'altro ieri notte. Stando a una prima ricostruzione, la vicenda ha avuto inizio nell'appartamento del presunto aggressore. Tra i due sarebbe scoppiata una lite per motivazioni non ancora specificate che certamente sono la chiave di volta per dare una giusta interpretazione all'intero accaduto.

La lite, comunque, iniziata nell'appartamento, è poi degenerata ed è proseguita in strada. Ma come detto saranno gli accertamenti dei poliziotti a chiarire ogni dubbio. Uno dei due trentenni ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici per le ferite riportate a seguito dell'aggressione, tanto che sul posto, il personale del 118 intervenuto, ha provveduto ad accompagnare il ferito in ospedale con un'ambulanza. Aveva una ferita su una coscia. I dottori hanno stilato per il giovane una prognosi di sette giorni. A richiedere le cure del personale è stato anche il presunto aggressore.

Il commerciante accusato dell'accoltellamento sarebbe stato denunciato dalla polizia. Si starebbe vagliando anche la posizione del ferito. Quest'ultimo si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani. L'arrivo della polizia e dell'ambulanza del 118, nonostante l'ora tarda, non sono passati inosservati ai residenti della zona che hanno temuto il peggio alla vista dell'uomo ferito. Le indagini dei poliziotti proseguono per fare luce sulla lite che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.