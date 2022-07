Grande dolore per la scomparsa di Luigi Russo, volto noto della politica cassinate e provinciale, morto all'età di 72 anni. Ex vicesindaco dal 1988 al 1993, consigliere comunale dal 1978 al 2001, è stato anche presidente dell'Adisu e Direttore dell'azienda di promozione turistica della provincia di Frosinone. Poi ancora direttore generale della Provincia di Frosinone. Tutti lo ricordano come il gentiluomo della politica, di quel socialismo che lo aveva formato: giovane allievo di Nenni, era sempre stato impegnato nella vita politica del territorio. Poi un malore e il ricovero a Roma dove nel pomeriggio non ce l'ha fatta. La sua salma tornerà a Cassino giovedì, per la veglia. Poi venerdì i funerali. Tutta la comunità si stringe alla famiglia.