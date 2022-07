Fissati i funerali del piccolo Nicolò, morto venerdì scorso all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. L'ultimo saluto al bambino di otto anni sarà portato venerdì alle ore 17 nella chiesa di Mole Bisleti ad Alatri. La chiesa dove lunedì scorso in tanti si sono riuniti per la veglia di preghiera per Nicolò e la sua famiglia. Il piccolo, risultato positivo al covid giovedì scorso, era stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso venerdì intorno alle 13.

Poco dopo il decesso nel reparto di Pediatria. Ieri al policlinico Gemelli di Roma è stata effettuata l'autopsia che servirà a fare luce sul decesso. Per la morte di Nicolò sono indagate otto persone, tra medici e infermieri di turno nelle ore del decesso.