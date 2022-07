"Sagra delle fettuccine al ragù" in programma allo scalo sabato 23 luglio, a partire dalle 20. Torna il tradizionale appuntamento che si svolge in estate nel quartiere della stazione, un evento molto atteso dagli abitanti della zona, ma cui partecipano tanti altri cittadini provenienti anche dai paesi limitrofi. L'appuntamento con i piatti tipici come le fettuccine al ragù è seguito da molti che in estate non perdono l'occasione di gustare la specialità all'aperto, condividendo momenti di divertimento con altri concittadini.

Dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, ritornano gli eventi legati alla tradizione locale e la gente riesce e trascorre serate all'aperto approfittando di semplici iniziative per condividere momenti di allegria. I partecipanti potranno gustare anche dell'ottima porchetta e non mancherà la musica dal vivo.