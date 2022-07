"E… state a Ceccano": tutto pronto per l'evento clou delle manifestazioni estive messe in campo dall'amministrazione Caligiore. Parte venerdì 22 luglio, alle ore 21, in piazza XXV Luglio, la tre-giorni della prima rassegna "Ceccano in jazz". Un vecchio pallino del sindaco, quello del jazz d'autore, che insieme a Diego Bruni, Mauro Staccone e all'amministrazione ha lavorato all'evento che si propone come il fiore all'occhiello delle estati fabraterne. Lunedì scorso, nell'aula consiliare, la conferenza stampa di presentazione del cartellone. Presenti il sindaco Roberto Caligiore, il delegato ai grandi eventi Diego Bruni, la consigliera Mariella Bruni e il direttore artistico Roberto Pistolesi.

A raccontare della rassegna è proprio il batterista frusinate che, da tempo, ha varcato i confini nazionali e che vanta tra i suoi maestri Kenny Washington, John Riley, Kendrick Scott, Ari Hoenig, Dan Weiss. Nel Pop ha collaborato con: Alex Britti, Stefano Di Battista, Max Gazzè, Niccolò Fabi, Nicky Nicolai, Les Vois du Sete Sois, Teddy Reno, Carlotta, Francesco di Giacomo. Nel mondo del Jazz con George Garzone, Francesco Cafiso, Steve Grossman, Stefano Di Battista, Eddie Henderson, Scott Hamilton, Benjamin Herman, Tineke Postma, Baptiste Herbin, Gegè Telesforo, Enrico Rava, Paolo Fresu, solo per citarne alcuni.

Attualmente è leader del proprio gruppo, collabora stabilmente con il cantautore Ivan Segreto, è co-leader insieme al sassofonista Daniel Juarez di un quartetto basato a Madrid ed è attivo nella scena jazz olandese, dove fa parte di numerose formazioni.

È lui ha raccontarci di questa rassegna: «Si parte venerdì 22 luglio con "Solo Duo". La voce di Ilaria Pilar Patassini, cantautrice e interprete jazz, ma anche performer e autrice che "giostra" tra il mondo della world music e quello della musica jazz, si fonderà con le note di Roberto Tarenzi, tra i più talentuosi pianisti italiani e grandissimo artista di fama internazionale. Sabato 23 sul palco ci saremo io e Ivan Segreto, un cantautore che porto nel mio cuore e con cui collaboro da anni. Io sarò dietro ai tamburi, lui alla voce in un connubio musicale di "incontro"».

Si chiude domenica 24 luglio con Greg (Claudio Gregori) & Swing Affair (Giorgio Cuscito, Attilio Di Giovanni, Marco Rovinelli e Giuseppe Talone). «Sarà una serata di swing spiega Pistolesi Greg, di Greg e Lillo, non ha bisogno presentazioni: cantante, autore, compositore e anche un comico eccezionale. Il gruppo con cui si esibirà sul palco ceccanese lo sorreggerà con un repertorio di swing anni quaranta e cinquanta. Abbiamo cercato insieme al sindaco Caligiore, che ringrazio per la tenacia con cui ha voluto queste tre importanti serate di musica, di accontentare un po' tutti i gusti musicali e, soprattutto, avvicinare le persone al festival con l'idea che diventi un appuntamento fisso».

«"E… state a Ceccano" continua questa volta con una proposta importante, strutturata - sottolinea il sindaco Caligiore - La prima rassegna jazz targata Ceccano.

E anche questa è una novità. Una proposta di altissimo livello che si svilupperà in tre giorni con la "firma" artistica di Roberto Pistolesi. La presentiamo alla comunità con l'ambizione di riproporla anche nei prossimi anni, facendola diventare un brand riconoscibile della città. Con Pistolesi ci siamo trovati subito in sintonia, mettendo in campo tre serate con artisti di fama internazionale che daranno grande lustro anche oltre i confini municipali. Una sana ambizione se pensiamo che questo ci aiuterà nella ripartenza, alimentando quel circolo virtuoso che la mia amministrazione sta innescando in vari ambiti».

«Siamo orgogliosi di tagliare il nastro a una rassegna di indiscusso valore artistico che, negli anni, porterà la città a inserirsi nel panorama provinciale e regionale del jazz - aggiunge il delegato Bruni - Questa è la primogenitura che abbiamo cercato con convinzione: legare con continuità il nome di Ceccano al jazz d'autore».