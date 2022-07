Arresto convalidato per il trentacinquenne accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex moglie. Per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna. Diversi gli episodi di violenza che l'ex moglie sarebbe stata costretta a subire. L'ultimo domenica scorsa quando, stando alle accuse, il trentacinquenne avrebbe raggiunto l'abitazione della donna sostenendo di dover prendere un paio di scarpe.

A detta della ferentinate era ubriaco. Quando l'ex moglie gli ha detto che sarebbe stato opportuno, come già rappresentato altre volte, mettere tutte le sue cose in una valigia e portarle via, l'uomo sarebbe andato su tutte le furie. L'avrebbe insultata fino a metterle le mani addosso, persino mentre teneva la bambina in braccio. Lei è finita in ospedale, lui arrestato dai carabinieri. L'uomo è stato difeso dall'avvocato Antonio Ceccani.