A processo per condotta antisindacale, doppia condanna. E appello pronto. Il Comune di Pontecorvo, come spiegato in un comunicato pubblicato dalla Cgil, è stato condannato al pagamento di oltre 9.000 euro per una condotta antisindacale. «Ma non è stato chiarito che anche la dipendente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro. Né che il 7 luglio (giorno della discussione) la materia del contendere fosse cessata: il 15 giugno la lavoratrice era già in Comune - fa sapere il sindaco Anselomo Rotondo - Con il nostro legale Ciamarra faremo appello». La questione attiene a un trasferimento di alcuni lavoratori.

«Dopo le elezioni per le Rsu del 5, 6 e 7 aprile tenutesi al comune di Pontecorvo, che hanno visto trionfare la Fp Cgil di Frosinone-Latina, nello stesso giorno della proclamazione degli eletti (8 aprile) il sindaco trasferisce due lavoratrici iscritte al nostro sindacato, per poi trasferirne una terza in data 11 aprile 2022. Successivamente revoca, nel giro di pochissimo due dei tre trasferimenti - spiega il sindacato - La Fp Cgil di Frosinone-Latina è intervenuta a difesa dei propri iscritti e del proprio ruolo attivando i legali contro quello che è stato percepito come un palese tentativo di intimidazione» scrivono dalla Cgil. Poi il trasferimento successivo in Comune della dipendente e l'inizio del procedimento. Per il sindaco un trasferimento in biblioteca di due giorni per scongiurare la chiusura della stessa biblioteca, per l Cgil invece una decisione "dall'alto". «Solo dopo la notifica del ricorso all'ente, avvenuta il 23 Maggio 2022, avviene la riassegnazione della lavoratrice (14 giugno) presso l'ufficio dal quale era astata arbitrariamente spostata». Il Comune dovrà corrispondere 7.000 euro per il danno causato e 2.650 euro per le spese legali sostenute.

Ieri il commento del Segretario Generale Fp Cgil di Frosinone Latina Giovanni Salzano: «Giustizia è fatta. Come organizzazione sindacale auspichiamo che si volti pagina e si inizino ad avere corrette relazioni sindacali nell'interesse dei servizi ai cittadini rispettando i diritti delle lavoratrici e lavoratori. Voglio ringraziare gli rsu del Comune di Pontecorvo e gli iscritti tutti per il sostegno manifestato in questo periodo - ha aggiunto - Un ringraziamento all'avvocato Verrecchia Giorgio per il lavoro fatto congiuntamente alla categoria».