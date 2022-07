Vanno in ferie e quando tornano trovano la cassaforte "ripulita". L'episodio dei giorni scorsi ha riacceso la paura dei ladri in azione durante il periodo estivo. Un fenomeno purtroppo ben noto anche in altre zone del Cassinate, non solo nel Pontecorvese. In base a una primissima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che i ladri siano entrati in azione con un flex o comunque con una apparecchiatura "specializzata".

Quando i proprietari di un'abitazione della città fluviale sono tornati da qualche giorno di vacanza, l'amara sorpresa: cassaforte ripulita. L'oro e gli oggetti preziosi di famiglia, ricordi di una vita, sono stati portati via. Ora ai proprietari non resta che sporgere una dettagliata denuncia. Così da far partire le indagini e risalire agli autori del colpo. Bottino da quantificare.