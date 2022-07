C'è attesa, ma soprattutto c'è l'impellenza di intervenire in merito a due rotatorie stradali a Ferentino. Una esistente da anni, non molto chiaro se debba intervenire il Consorzio Asi o il Comune, nella zona industriale della città e comunque in territorio di Ferentino, a brevissima distanza dal casello autostradale ferentinate, ad inizio stradone industriale. Ebbene da tempo la struttura stradale è diventata impraticabile, è dissestata a dir poco.

Mentre l'altra prevista da mesi, ad opera del Comune, non c'è ancora come nessuna traccia del cantiere e la cosa si fa sempre più misteriosa. Per la rotonda menzionata in apertura, già esistente ma a pezzi, basta tergiversare. Nel contempo sull'Asse Attrezzato sono nate altre due rotatorie realizzate da Asi Frosinone a tempo di record.

Invece quella principale, cioè quella in questione, che richiede interventi di messa in sicurezza urgenti, è paradossalmente là in rovina da tempo, devastata dalle buche e piena di insidie.

Ne va della sicurezza delle tante migliaia di automobilisti che ogni giorno girano intorno a quel rondò, il quale ostenta un fondo devastato. Attraversandolo in auto sembra di essere su una mulattiera. Le vibrazioni terrificanti si ripercuotono oltre che sugli occupanti dei veicoli, anche sulla meccanica delle auto. Per cui si fa appello agli enti preposti perché s'intervenga il prima possibile per la sistemazione del tappeto bituminoso che in sostanza non esiste più. Per quanto riguarda invece la rotatoria sulla Casilina, all'ingresso nord di Ferentino, purtroppo esiste ancora soltanto sulla carta.

Anche e soprattutto perché transitare da quelle parti in auto quotidianamente, si corre sul filo del rasoio e ce ne sono già stati di morti e feriti in quel lembo di asfalto. In merito al ritardo del cantiere, bocche cucite negli uffici municipali, pertanto è lecito ipotizzare dei problemi seri, probabilmente di natura burocratica. Da gennaio sembrava tutto pronto in seguito agli annunci del comune, siamo arrivati quasi ad agosto e niente di niente sulla Casilina nord, un crocevia scadente e minaccioso.