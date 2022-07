Oggi l'arrivo in paese della salma del giovane Davide Martino, previsto per le ore 16 nella chiesa di San Sosio, dove si terrà la veglia notturna nel rispetto della normativa anti contagio. Domattina, alle 9.30, l'ultimo saluto al giovane rimasto ucciso domenica scorsa in un tragico incidente avvenuto in provincia di Verona. Davide lascia un vuoto incolmabile nel cuore della compagna, della figlia, dei genitori e di quanti ne apprezzavano la simpatia, la giovialità, lo spirito di comunità.

La vita di Davide, per gli amici Buzz, si è spezzata improvvisamente all'età di 36 anni. Mentre viaggiava in territorio di Trezzolano con la sua moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato, una terribile scena che si è consumata davanti agli occhi di due amici che viaggiavano insieme lui. Per l'imprenditore, originario della contrada Vallone, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause che hanno provocato l'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Una morte improvvisa che ha gettato nella disperazione i parenti e i tanti amici. Oggi e domani saranno i giorni delle lacrime e del coraggio da infondere alla famiglia del giovane imprenditore, titolare di una ditta di impianti.

Il ricordo di Davide resterà per sempre impresso in tutti gli arpinati che l'hanno conosciuto e apprezzato, come sottolineato dal sindaco Renato Rea in un commosso messaggio di cordoglio alla famiglia.