È Fiorenza Taricone la nuova rettrice vicaria scelta da Marco Dell'Isola per completare la squadra di governo dell'ateneo, dopo il saluto della docente Margherita Interlandi che continuerà la sua brillante carriera all'Università Federico II di Napoli. La scelta del rettore è ricaduta nuovamente su una donna per diventare la "numero due" dell'Unicas.

«Una donna identitaria, rappresentativa dell'ateneo - ha detto il "magnifico" che ha comunicato la scelta in senato accademico - Ha fatto la storia dell'Università. E questo è anche un riconoscimento importante per tutto quello che ha dato a questa università, ne ho una stima infinita. Qualcuno dice che è femminista, invece no: ha semplicemente la stessa considerazione di uomini e donne. Con Fiorenza c'è complicità e complementarietà e questo ci aiuterà molto nel lavoro

Mi trovo in perfetta sintonia con lei e lei è in perfetta sintonia con l'ateneo».