L'atleta sorano Gianmarco Vicini, classe 2005, si è aggiudicato a Monsummano Terme, in Toscana, la prima prova della "Due giorni ciclistica categoria juniores", gara di 110 chilometri. Appartenente al "Team Coratti" di Roma del presidente Simone Coratti e dei direttori sportivi Pierluigi Terrinoni e Tarcisio Saccucci, la giovane promessa del ciclismo porta a casa una grandissima vittoria.

Dopo una prima fuga di 37 chilometri, a soli due dall'arrivo, si aggiunge un altro fuggitivo che prova a contendergli la vittoria, ma Gianmarco riesce a battere l'avversario grazie alla sua determinazione.

I partecipanti alla gara erano ben 106, divisi in 17 squadre; tra gli atleti era presente anche il favoritissimo Edoardo Cipollini, nipote del professionista Mario Cipollini.

È stata una gara sudata in tutti i sensi, viste le temperature cocenti, ma da vero campione Gianmarco ha saputo gestire bene le tempistiche e ciò lo ha portato alla vittoria. Peccato per non aver raggiunto, il giorno seguente, il 10 luglio, la seconda vittoria della "Due giorni", assicurandosi però un buon 18°posto. Oltre questa bella soddisfazione, Gianmarco si è inserito in classifica nel "Gran premio della montagna" e ha vinto quella dei "Traguardi volanti".