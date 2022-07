Offrire alla popolazione la possibilità di sottoporsi ad una visita medica specialistica senza doversi sobbarcare i costi spesso elevati che gli esami sanitari richiedono e senza dover attendere i tempi, quasi sempre non brevi, delle liste di attesa: è questo l'obiettivo della cooperativa Medicalmonte Scs di Monte San Giovanni Campano che da anni organizza screening di alto livello per la popolazione locale e non solo.

Due i prossimi appuntamenti in calendario. Nel primo caso si tratta di uno screening urologico previsto per giovedì 21 luglio e sarà riservato alle persone di età compresa tra i cinquanta ed i settant'anni. L'esame si svolgerà a partire dalle 15 nei locali della farmacia Poce, in via Santa Filomena 48, nella frazione Colli di Monte San Giovanni Campano.

Nell'occasione sarà offerta anche una visita gratuita dell'udito con la presenza di tecnici specializzati della società Udica. Per prenotare la visita si può telefonare al 353.3084951 oppure si può scrivere sulla pagina Facebook della cooperativa.

Il secondo appuntamento avrà luogo il giorno successivo, venerdì 22 luglio, ed avrà come oggetto uno screening tiroideo che in questo caso sarà riservato alle persone di età compresa fra i 18 e i 45 anni. Si svolgerà a partire dalle 16 sempre nei locali della farmacia Poce, in via Santa Filomena 48 nella frazione Colli di Monte San Giovanni Campano. Per la prenotazione ed altre informazioni si può chiamare il numero 353.3084951 o scrivere sulla pagina Facebook della cooperativa Medicalmonte Scs. In entrambi i casi gli screening saranno tenuti da specialisti del settore.