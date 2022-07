Lontano da casa, a soli 36 anni, muore in sella alla sua moto davanti agli occhi di due amici. Davide Martino, per tutti Buzz, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa a Trezzolano, in provincia di Verona. L'imprenditore, originario della contrada Vallone, guidava la sua moto quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo. Il quotidiano locale "Agorà" scrive: "a lanciare l'allarme proprio gli amici che lo seguivano, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare: l'impatto con quel «muro» naturale è stato fatale".

Una provinciale macchiata di sangue quella che da Montorio porta sulle montagne veronesi: otto i morti solo nel 2022. Grande lo sgomento ad Arpino. L'uomo, residente in paese con la compagna e la figlia, aveva una ditta di impianti ed era spesso fuori per lavoro. Periodicamente tornava ad Arpino, al quale era molto affezionato. In tanti lo ricordano come un giovane buono, a cui piaceva stare in compagnia, sempre pronto alla battuta. Una decina di anni fa ha partecipato al Gonfalone con la sua contrada e in questi anni si era sempre mostrato attivo nella vita del paese.

«La comunità arpinate piange un altro suo figlio a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Verona - ha detto il sindaco Renato Rea - Il giovane Davide, apprezzato da tutti in città per la sua simpatia ed attaccamento ai valori e tradizioni comunitari, lascia nella disperazione i suoi familiari ed amici, sgomenti ed increduli nell'apprendere la tragica notizia. Moltissimi gli attestati di cordoglio anche sui canali social. Uniamoci tutti nella preghiera affinché i suoi cari possano trovare conforto nel momento più triste della loro vita».

Gli amici del Vallone sono increduli: "Non ci crediamo, non ci vogliamo credere! Eri, sei e resterai un fervente tifoso rosso/blu, un tiratore eccezionale, una persona unica... l'amico sorridente di tutti. Grazie per ogni momento dedicato a noi, grazie per averlo reso unico. Le persone come te non si dimenticheranno mai. Ciao Buzz. La tua Contrada". La salma del giovane si trova ora al cimitero monumentale di Verona. È attesa per domani alle 16 nella Chiesa di San Sosio, dove si terrà la veglia notturna. Giovedì mattina, alle 9.30, il funerale.

https://www.larena.it/territori/citta/sbandata-in-curva-a-trezzolano-muore-il-terzo-motociclista-in-dieci-giorni-1.9524883