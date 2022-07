I carabinieri di Colleferro hanno arrestato due cittadini di nazionalità romena, 27 e 30 anni. Sono ritenuti responsabili della morte del giovane trovato senza vita ieri sera ad Artena in via Case Colonnella, che resta senza nome. Gli arrestati hanno negato di conoscerlo. Non è noto ancora il movente dell'omicidio, ma sembra che si sia trattato di una lite tra connazionali degenerata.