Acqua potabile a portata di… casetta per tutti a Vallemaio. Intanto le contrade del paese sono sempre più illuminate. A partire da venerdì infatti è entrata in funzione la casetta erogatrice di acqua potabile nel piccolo centro della valle dei santi. L'amministrazione comunale del sindaco Fernando De Magistris ha scelto di collocarla nei pressi dell'ufficio postale «per garantire una maggiore comodità agli utenti nella fruizione».

Il costo dell'acqua è di sei centesimi al litro per la liscia e sette per quella frizzante. Si possono utilizzare monete oppure si può ritirare la scheda da venti euro prepagata presso il Giò club; scheda che poi può essere ricaricata con qualsiasi importo presso la casetta stessa. «Ringraziamo per gli sponsor l'agenzia funebre Domenicone, Ital montaggi e l'agenzia di pratiche auto Nardone», hanno sottolineato gli amministratori.

L'estate, inoltre, nel comune di Vallemaio ha portato anche il potenziamento della pubblica illuminazione con la fine dei lavori finalizzati al risparmio energetico e all'installazione di nuovi punti luce e sostituzione delle vecchie lampade con nuove a led. In particolare i lavori hanno riguardato le vie Fortuna Emilio, Fontanelle, San Rocco, Acqua viva, Collemonaco. Sul tratto di via Ciglione e su un tratto di San Rocco è stato anche messo a norma l'impianto con il rinterro del cavo di alimentazione.

Sono stati posizionati nuovi pali, «per una nuova linea di pubblica illuminazione», ha spiegato il sindaco di Vallemaio De Magistris, sul tratto di strada Breda giardino di S. Pio e sono stati installati dei pali di illuminazione alimentati con pannello fotovoltaico nelle contrade Campetelle e Vaccherecce.