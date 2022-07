Pulizia e manutenzione in centro: stilato il programma e predisposta l'apposita segnaletica. Il Comune invita i cittadini al rispetto dei divieti per consentire l'agevole e rapida esecuzione degli interventi. Il programma riguarda la settimana che inizia oggi lunedì 18 fino al 22 luglio. Si parte da via Armando Celletti e si prosegue nei pressi della scuola "Colasanti" secondo i dettagli riportati nella pianificazione.

«Si richiedono la massima attenzione e collaborazione nel rispetto dell'ordinanza - scrive in un post l'Amministrazione - per consentire i lavori di manutenzione, sfalcio e pulizia senza creare ulteriori disagi alla circolazione. Ogni settimana, in base alle zone di intervento che dal centro si sposteranno in periferia, terremo aggiornati i residenti sulla pagina Facebook del Comune. Ricordiamo ai cittadini che per ogni ulteriore segnalazione prosegue la nota gli uffici della manutenzione e dei vigili urbani sono a completa disposizione, insieme all'Amministrazione».

Soprattutto in estate la pulizia del centro, ma anche della periferia, è fondamentale in quanto il paese è vissuto maggiormente, Inoltre, durante la bella stagione la vegetazione cresce a dismisura e quindi necessita di una manutenzione costante. La pianificazione degli interventi è fondamentale per garantire ordine e decoro in ogni angolo del territorio ed evitare che zone frequentate siano dimenticate. Nel periodo estivo Ceprano accoglie visitatori e quindi la cura del verde è fondamentale affinché il centro urbano sia adeguato a ospitare i turisti, ma anche gli stessi cepranesi. Il programma di manutenzione è stato condiviso dall'Amministrazione con i cittadini attraverso i social proprio per assicurare collaborazione e garantire l'esecuzione dei lavori in modo rapido ed efficace. In proposito, il vicesindaco Vincenzo Cacciarella lancia un appello ai residenti affinché riserrvino le dovute attenzione agli interventi e alla segnaletica. «Bisogna prestare la massima attenzione ai cartelli di divieto dice Cacciarella Il rispetto della segnaletica consentirà di eseguire i lavori in tempi rapidi e con la massima efficacia».