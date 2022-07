Era il 18 luglio del 2005. Diciassette anni fa moriva Luciano Renna, tra i giornalisti "storici" che per decenni hanno raccontato questa provincia, contribuendo anche alla crescita culturale di tutto il territorio. Come ogni anno i figli oggi alle 19 lo ricorderanno con una messa nella chiesa di Sant'Antonio. Noi lo vogliamo ricordare per i tanti insegnamenti che ha dato a noi e a tanti altri colleghi. Insegnamenti di vita prima che di lavoro, di cosa rappresenti la passione e l'amore per una professione, qualsiasi essa sia. Sapeva insegnare come far nascere questa passione ma anche come mantenerla e coltivarla giorno dopo giorno.

Una vita trascorsa dietro la macchina da scrivere, quando "fare" il giornale era un'impresa quotidiana, per anni giornalista de Il Messaggero, de Il Tempo e di Telefrosinone, ma anche docente di educazione fisica al liceo classico "Norberto Turriziani" dove ha insegnato a tante generazioni di ragazzi.

Aveva innate le qualità per l'altruismo, la disponibilità e il rispetto verso il prossimo. Verificava sempre le notizie, andava alla fonte e non era mai banale. Non si faceva bastare le note stampe, le veline ma cercava l'approfondimento e faceva trasparire cosa c'era dietro e davanti a ogni notizia, anche la più semplice. Un abbraccio ai figli, amici e colleghi Piergiorgio, Alessandro e Andrea. E ancora un ringraziamento a Luciano.