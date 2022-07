In programma oggi in città le celebrazioni per il 699° anniversario della canonizzazione di San Tommaso D'Aquino. L'iniziativa si terrà nella parrocchia della Santissima Annunziata del Borgo Castello in preparazione del triennio tomistico (2023/25). Alle 18.30 la processione con il busto ligneo del Santo dalla Chiesa Madre dell'Annunziata fino alla chiesa trecentesca, la prima eretta in onore del Dottore Angelico situata nella zona perimetrale della cittadella medioevale del castello dei Conti d'Aquino.

Alle 19 la solenne concelebrazione eucaristica. Al termine del rito religioso, percorrendo viale Paolo VI è previsto il rientro dell'immagine del Santo alla chiesa madre dove subito dopo si terrà il concerto offerto dal coro polifonico "Res Musica", diretto dal maestro Marco Evangelista. Alla fine dell'evento musicale un momento conviviale con un buffet offerto dalla comunità parrocchiale a tutti gli intervenuti nella piazzetta medioevale del borgo Castello.

Il parroco Don Xavier, il vice, Padre Joseph, ed il comitato dei festeggiamenti ringraziano la cittadinanza per la partecipazione che si prevede numerosa vista l'importanza dell'evento. Durante la manifestazione verrà rigorosamente rispettato il protocollo anti Covid. Così la Città di Roccasecca celebra il 699° anniversario della canonizzazione dell'illustre santo roccaseccano.