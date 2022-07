Sono straziati dal dolore e vogliono capire come è morto il loro bambino e se poteva essere salvato. Cosa ha portato venerdì scorso al decesso del piccolo Nicolò, 8 anni, di Alatri sarà l'autopsia, che verrà eseguita domani, a chiarirlo. È stata la stessa equipe medica, dopo aver constatato il decesso, a chiedere il riscontro autoptico diagnostico per determinare le cause della rapida morte del bambino.

Nicolò era risultato positivo al covid il giorno prima. I genitori, che hanno accompagnato il figlio al pronto soccorso dello Spaziani intorno alle 13 di venerdì, hanno presentato una denuncia alla polizia lamentando ritardi nel trasferimento del bimbo in una struttura romana.

La famiglia si è rivolta agli avvocati Alessandro Petricca e Christian Alviani. Sul fatto stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile della Questura, agli ordini del dottor Flavio Genovesi. La cartella clinica è stata sequestrata e la procura ha aperto subito un'inchiesta. Intant sabato, come reso noto dalla direzione generale dell'Asl, si è svolto un audit interno per verificare e rendere disponibili le informazioni circostanziate circa i fatti, gli orari precisi e il percorso assistenziale seguito da ogni singolo sanitario intervenuto.

Il bambino è stato accompagnato intorno alle 13 ed è morto poco dopo nel reparto di pediatria.

Si attende ora l'autopsia, che sarà effettuata presso il policlinico Agostino Gemelli a Roma, per fare chiarezza sulla morte. Una morte che ha destato dolore e incredulità. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai genitori e ai familiari del piccolo, molto conosciuti e stimati. Genitori che vogliono capire come è morto il loro piccolo e per questo, come detto, hanno presentato subito la denuncia in questura a Frosinone e si sono rivolti agli avvocati Alessandro Petricca e Christian Alviani.

Stasera alle 21.30 nella chiesa di Mole Bisleti ci sarà una veglia di preghiera per il piccolo Nicolò e la sua famiglia.