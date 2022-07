Muore a soli 36 anni in sella alla sua moto. La vittima è Davide Martino, per gli amici "Buzz", protagonista di un incidente stradale avvenuto vicino Verona ieri sera. L'uomo, imprenditore arpinate originario della contrada Vallone, guidava la sua moto quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto la macchina dei soccorsi. Grande lo sgomento in città. "Non ci crediamo, non ci vogliamo credere!

Eri, sei e resterai un fervente tifoso rosso/blu, un tiratore eccezionale, una persona unica...l'amico sorridente di tutti! Grazie per ogni momento dedicato a noi, grazie per averlo reso unico! Le persone come te non si dimenticheranno mai! Ciao Buzz. La tua Contrada". Ed Arpino si prepara per porgere l'ultimo saluto all'indimenticabile Buzz, nell'attesa di conoscere la data dei funerali.