Incendio in autostrada tra Colleferro e Anagni. Sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, il traffico è bloccato con 3 km di coda, a causa del fumo causato da un incendio in scarpata, che limita la visibilità, al km 601 + 500.

In direzione opposta, verso Roma, si registrano 9 km di coda tra Ferentino e Colleferro. Lo comunica Autostrade per l'Italia che consiglia a chi è diretto a Roma, di uscire a Ferentino e seguire la SS 6 Casilina, rientrando in autostrada alla stazione di Colleferro.

Per il traffico diretto verso Napoli, invece, consiglia di uscire a Colleferro e proseguire per la SS 6 Casilina, con rientro ad Anagni. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.