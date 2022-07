Procede spedita la procedura per la privatizzazione della controllata Acqua e Terme Fiuggi Spa. Il Comune di Fiuggi ha compiuto in queste ore un deciso passo in avanti. Venerdì scorso, infatti, sono stati nominati i membri della commissione che andrà a valutare nei prossimi giorni i progetti relativi ai due lotti in gara (numero 1 - terme e imbottigliamento lotto; numero 2 - campo da golf e centro benessere lotto).

«La commissione - spiega il sindaco Alioska Baccarini - è così composta: Maria Assunta Trinti, comandante della polizia locale di Fiuggi nonché vice segretario e responsabile ufficio finanziario; Antonio Oricchio, già alto magistrato della Suprema corte di Cassazione, con importante attività accademica alle spalle, autore di numerosissime pubblicazioni, e Sandro Bartolini, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Frosinone. Ognuno per i rispettivi ruoli – aggiunge il sindaco di Fiuggi - andrà, nei prossimi giorni, a verificare la congruità e la legittimità degli elementi del piano di rilancio territoriale, già agli atti della procedura telematica le cui buste verranno aperte, come per legge e direttive Anac, subito dopo la prima seduta della commissione che si terrà lunedì prossimo. L'amministrazione comunale augura alla commissione un buon lavoro, confida che nel prossimo autunno, la proposta di aggiudicazione venga presentata al Rup per le consequenziali attività finali e per l'aggiudicazione definitiva».

Così facendo Baccarini ha fissato all'autunno prossimo il time per l'insediamento dei privati nella gestione privata. Salvo clamorosi imprevisti che nessuno a Fiuggi si augura. Urge finanza privata ed adeguati progetti di sviluppo territoriale.