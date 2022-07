I festeggiamenti patronali in onore di San Magno e San Pietro tornano a pieno regime dopo gli anni difficili della pandemia. Le giornate clou saranno il 18 e 19 agosto. Il 18 agosto, alla vigilia della ricorrenza della festa patronale, in piazza Innocenzo III alle 19, il vescovo Lorenzo Loppa celebrerà la messa e a seguire la tradizionale processione lungo le vie della città con i busti dei due santi, accompagnata dalla banda diretta dal maestro Roberto Mattioli. Il 19 agosto, dalle 21, in piazza Cavour si esibirà in concerto Loredana Bertè, prima del tradizionale spettacolo pirotecnico.

Altri appuntamenti sono: 5 agosto in piazza Cavour un tributo a Lucio Dalla, a dieci anni dalla scomparsa di uno dei più grandi interpreti della musica italiana; l'11 agosto in piazza Innocenzo III il Palio di Santa Chiara; 9, 10 e 11 settembre "I giorni dello schiaffo" e il Palio di San Magno, con la presenza dei figuranti in costume storico medievale delle contrade cittadine.

Il programma redatto dall'amministrazione comunale prevede numerosi altri eventi «adatti - ha commentato il sindaco Daniele Natalia - ad un pubblico ampio e con gusti diversificati» ed è stato ufficialmente varato ieri sera con lo show di Eleonora Cecere, uno spettacolo di varietà sugli anni della trasmissione "Non è la Rai". Seguiranno appuntamenti quasi quotidiani fino a settembre. Tra essi, il 6 e 7 agosto la rassegna di conferenze, visite guidate e concerti di "Anagni magica e misteriosa". il 13 e 14 agosto "Anagni a lume di candela" nel Parco della Rimembranza per gli appassionati della musica italiana e il 29 agosto il concorso di "Miss Ciociaria".

Dal 20 al 28 agosto si svolgerà il Festival del teatro medievale e rinascimentale, giunto alla ventinovesima edizione, definito dal sindaco Natalia «vero marchio di fabbrica della cultura cittadina, capace negli ultimi anni di coniugare tradizione ed innovazione nel nome della bellezza e della meraviglia del teatro».