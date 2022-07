Al termine dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, traccia un bilancio positivo degli appuntamenti ringraziando tutti coloro che hanno garantito lo svolgimento sereno e sicuro degli eventi.

«È stato un successo strepitoso per la nostra città con eventi culturali, artistici, musicali di alto livello. Un ringraziamento particolare a Paolo Diamanti che assieme all'intero staff di Events Isola ha svolto un grande lavoro, prezioso ed efficace, e al comitato festeggiamenti Santissimo Crocifisso Isola del Liri; tutto è stato supportato a livello operativo dalla protezione civile, dalle associazioni di volontariato e naturalmente dai carabinieri, dalla polizia municipale e da tutte le altre forze dell'ordine, sempre presenti ed attente».

Continua Quadrini: «Da sindaco, debbo rimarcare il grande lavoro posto in essere dall'assessore alla cultura Massimo D'Orazio: tante le sensibilità e le attitudini artistiche che hanno trovato il loro spazio espressivo nella nostra città, una proposta culturale che ha trovato un pubblico sempre attento e coinvolto in eventi di grande valore artistico. Non a caso abbiamo avuto il "ritorno a casa" del Liri Blues.

Una città che è cambiata, che ha recuperato nuovi spazi urbani, che offre una nuova formula di utilizzo delle strade e delle piazze, più aderente ai tempi nuovi di una nuova mobilità urbana, basata sulla pedonalizzazione e sul recupero di un approccio "green" al contesto cittadino».