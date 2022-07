Truffe agli anziani? Ora basta! Dopo un brutto episodio accaduto qualche mese fa a Piedimonte il sindaco torna a parlare dell'argomento. E lo fa dopo aver ricevuto varie chiamate da cittadini che stavano per cadere nella rete di abili malfattori. Dapprima informando le forze dell'ordine e poi dichiarando l'allerta attraverso i canali social.

Che cosa è successo?

«Mi sono arrivate, in circa 48 ore, diverse telefonate da parte di anziani che venivano contattati e invitati a correre al Pronto Soccorso perché il figlio o il nipote erano rimasti vittima di brutti incidenti. E invitati pure a sborsare denaro per queste situazioni. Così, allertate dapprima le forze dell'ordine, mi sono sentito anche di voler utilizzare i social per mettere tutti in guardia la cittadinanza».

Perché c'è questo allarme?

«Siamo stati già vittima di un fatto del genere, tempo fa una anziana venne contattata da un presunto avvocato che le comunicava che il nipote era stato coinvolto in un incidente e che aveva bisogno di denaro per poter sbloccare delle pratiche. Le comunicò anche che sarebbe andato a casa o avrebbe mandato una persona di sua fiducia per ricevere dalle mani della signora l'importato di 3.000 euro. E la malcapitata, purtroppo, glieli ha consegnati. Sulla scorta di questo episodio, appena ho ricevuto le telefonate mi sono mobilitato subito. E voglio ancora invitare gli anziani a contattare con immediatezza i familiari o le forze dell'ordine in presenza di casi simili che possono capitare».

Sulla sua pagina facebook il sindaco ha dato anche altre indicazioni: «Per evitare la truffa dietro l'angolo, consigliamo di non fornire dati personali al telefono, di rivolgersi sempre con fiducia alle Forze di polizia, Carabinieri e Guardia di finanza per segnalare atteggiamenti sospetti e denunciare situazioni di pericolo». E ha aggiunto il link di una pagina con filmati in grado di mettere in guardia dalle truffe.