La regista Francesca Archibugi ha scelto Anagni per ambientare alcune scene della serie televisiva "La storia", remake del film di Luigi Comencini del 1986 con attrice protagonista Claudia Cardinale, tratto dall'omonimo romanzo di Elsa Morante edito da Giulio Einaudi. Le riprese sono state effettuate nei giorni scorsi in piazza Innocenzo III, piazza Giovanni Paolo II, via del Trivio e vicolo del Macello. Sul set Jasmine Trinca, nel ruolo di Ida Ramundo, la protagonista della storia che si sviluppa a cavallo della seconda guerra mondiale, Valerio Mastrandrea, Elio Germano e numerosi altri attori italiani. La serie è coprodotta da Picomedia e Thalie Images in collaborazione con Rai Fiction.

Per girare le scene, le location scelte sono state blindate e la viabilità nel centro storico ha subìto alcune modifiche necessarie al buon svolgimento del lavoro della troupe. Il sindaco Daniele Natalia ha evidenziato l'importanza della scelta di Anagni come set: «È segno del fatto - ha detto - che Anagni è attrattiva, è in grado di ben presentarsi e di essere considerata, non solo grazie al suo patrimonio storico ma anche ai servizi che offre, una città di prima fascia anche per il cinema.

L'amministrazione ha convintamente lavorato assieme alla produzione per favorire lo svolgimento delle riprese. È una scelta che abbiamo fatto con convinzione, certi del fatto che la città ne trarrà importanti benefici d'immagine ed un utile ritorno».

Sempre in questi giorni, nel convitto Regina Margherita, per il terzo anno consecutivo si stanno svolgendo le riprese del programma "Il Collegio 7", docu-reality di Rai Due. La nuova edizione viene ambientata nel 1958, quando esistevano due tipologie di scuole medie differenti: una professionale e una per accedere alle superiori. Andrà in onda a partire dal 27 settembre per otto settimane.