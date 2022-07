L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio della Saf. Si tratta dell'esercizio del 2021. La riunione si è svolta presso la sala di rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale. In una nota della Società Ambiente Frosinone si legge: «L'esercizio amministrativo si è chiuso con un utile netto pari a 85.278 euro contro una perdita di 651.246 euro dell'esercizio 2020. Il fatturato complessivo ha registrato un incremento rispetto al 2020 mentre i costi di produzione hanno presentato un aumento pari al 13%».

E ancora: «Tra gli investimenti societari e le opportunità di finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Società Ambiente Frosinone ha partecipato a molteplici bandi e "messo a terra" 8 progetti aventi tra gli obiettivi la necessità di realizzare nuovi impianti funzionali alla valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani e complementari al revamping di Colfelice».

Prosegue il comunicato: «Impegnata su varie sfide, Saf ormai è vista come un interlocutore affidabile e credibile nel dialogo costante e collaborativo con le istituzioni, rispetto ai soci e rispetto al variegato sistema di relazioni esterne con fornitori, partner e società civile».

L'assemblea si è conclusa con l'approvazione del bilancio a larga maggioranza. Con 67 presenti su 91: 59 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti. Anche se mancavano comunque 24 soci, che, ricordiamolo, sono i Comuni. Il presidente Lucio Migliorelli rileva: «Oggi la società è pronta ad abbracciare la sfida dell'economia circolare, consapevole più che mai che la green economy offre molteplici opportunità in termini di investimento e crescita diffusa. La Società Ambiente Frosinone è proiettata ad essere il perno intorno al quale poggia tutta l'architettura provinciale della nuova economia del rifiuto, contestualizzata in una realtà più attenta e consapevole ai temi della salute pubblica, della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente».

Aggiunge Lucio Migliorelli: «In quest'ottica l'approvazione della legge regionale sugli Egato porrà inevitabilmente nuovi obiettivi e prospettive di crescita. Ringrazio i sindaci, i soci per la sensibilità dimostrata anche oggi in questo contesto assembleare per continuare a lavorare insieme in virtù dei valori della trasparenza, della gestione responsabile, della condivisione e del valore dell'ente pubblico, per il solo ed esclusivo interesse pubblico».