Diminuiscono i contagi, aumentano i ricoveri. E si registra un altro decesso. Ieri 806 nuovi casi su 3.024 tamponi processati, per un tasso di positività del 26,65%.

La giornata

Ci sono stati 65 contagi a Frosinone, 57 a Veroli, 49 a Ferentino, 43 a Sora, 41 ad Alatri, 40 a Cassino, 34 ad Anagni, 33 a Ceccano, 22 a Fiuggi, 21 a Boville Ernica, 21 a Monte San Giovanni Campano, 18 a Isola del Liri, 17 a Ceprano, 16 ad Atina, 16 a Castro dei Volsci, 16 a Piedimonte San Germano, 14 a Patrica, 12 a San Giovanni Incarico, 11 ad Arpino, 11 a Piglio, 10 a Castelliri, 10 a Fumone, 10 a Torrice, 9 a Cervaro, 9 a Morolo, 9 a Pignataro Interamna, 9 a Ripi, 9 a Roccasecca, 9 a Serrone, 8 a Pofi, 8 a Pontecorvo, 8 a San Giorgio a Liri, 7 ad Aquino, 7 a Strangolagalli, 7 a Vallerotonda, 6 ad Arce, 6 a Castrocielo, 6 a Paliano, 6 a Sant'Elia Fiumerapido, 5 ad Alvito, 5 ad Arnara, 5 a Broccostella, 5 a Fontechiari, 5 a Pastena, 5 a Villa Latina, 4 ad Amaseno, 4 a Casalvieri, 4 ad Esperia, 4 a Santopadre, 4 a Supino, 4 a Villa Santo Stefano, 3 a Campoli Appennino, 3 a Giuliano di Roma, 3 a Torre Cajetani, 3 a Vico nel Lazio. Quindi 2 casi in ciascuno dei seguenti Comuni: Acuto, Picinisco, Pico, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallecorsa. Infine 1 contagio in ognuno di questi centri: Acquafondata, Ausonia, Casalattico, Castelnuovo Parano, Colfelice, Collepardo, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontana Liri, Gallinaro, Pescosolido, San Biagio Saracinisco, Sant'Apollinare, Terelle, Trevi nel Lazio, Villa Santa Lucia. Ci sono stati anche 676 negativizzati.

La situazione

Siamo nella settimana numero 124 di pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo del 2020 sono trascorsi 866 giorni. L'andamento: 153 casi l'undici luglio, 1.356 il dodici, 991 il tredici, 905 il quattordici, 806 il quindici. Per un totale di 4.211 casi e una media di 842,2 al giorno. La settimana precedente (123) era andata in questo modo: 140 contagi il quattro luglio, 1.268 il cinque, 944 il sei, 970 il sette, 849 l'otto, 852 il nove, 711 il dieci. Per un totale di 5.734 e una media giornaliera di 819,14. Quella precedente (122) il trend fu il seguente: 66 contagi il ventisette giugno, 868 il ventotto, 658 il ventinove, 594 il trenta, 667 il primo luglio, 785 il due, 810 il tre. Per un totale di 4.448 casi e una media di 635,42 al giorno.

Il trend

Nei primi quindici giorni di luglio i contagi sono stati 12.207 (media di 813,44 al giorno). E 12 decessi. A giugno 8.253 casi (275,1 al giorno di media) e 7 decessi. Vediamo come è andata negli anni passati. A giugno 2021 i contagi furono 189, per una media di 6,3 al giorno. Mentre a giugno 2020 la media quotidiana era stata 0,46. In tutto il mese di luglio 2021 i contagi furono 384, per una media di 12,38. A luglio 2020 media di 0,35 casi ogni ventiquattro ore. Evidente che quest'anno pesa l'effetto Omicron 5. Per quanto riguarda il 2022, ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i casi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 contagi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022 i contagi sono stati 104.769. I decessi 200. Nel 2021 i contagi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. In due anni (2020 e 2021) 43.128 contagi. In poco più di sei mesi 104.769.

L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è a 1.210,48. I pazienti Covid ricoverati sono 71, quattro in più rispetto al giorno precedente. Nei giorni scorsi la Asl ha aumentato a 78 il numero di posti letto dedicati ai pazienti Covid nei reparti dedicati. In Ciociaria gli attualmente positivi sono 10.344, la maggioranza dei quali (10.273) in isolamento domiciliare. Il 99,31%. Lo 0,69% (71) è ricoverato in ospedale. Nel Lazio 8.512 casi (-1.236) e 8 decessi (-1). Tasso di positività del 20,6%. Spiega l'assessore regionale Alessio D'Amato: «Sono oltre 60.000 le prenotazioni sul portale regionale delle quarte dosi per over 60 e soggetti fragili. Le somministrazioni delle quarte dosi sono sopra il target nazionale».