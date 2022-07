Un bambino di sette anni è morto nel pomeriggio all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. Sulle cause del decesso sono stati immediatamente disposti degli accertamenti. La Regione Lazio, infatti, tramite l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha fatto sapere che: "E' stato disposto dalla direzione regionale Salute un Audit clinico sul decesso di un bambino di 7 anni a Frosinone. L'indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. Nell'assicurare massima celerità e trasparenza si coglie l'occasione per formulare il più profondo cordoglio ai famigliari e i cari del bambino".