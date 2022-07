Lazio Youth Card è la nuova e ulteriore carta per i giovani, voluta dalla Regione Lazio e dal presidente Nicola Zingaretti, che vogliono viaggiare e scoprire le meraviglie della Regione. A partire da oggi fino al 15 settembre, tutti i ragazzi e le ragazze, residenti e domiciliati nel Lazio, di età compresa dai 16 ai 25 anni (già compiuti) possono viaggiare gratuitamente, sui bus Cotral e treni regionali.

Per ottenere il voucher è sufficiente scaricare sul proprio smartphone l'app gratuita Lazio Youth Card, e iscriversi al programma Lazio in Tour. Una volta attivato, il biglietto sarà valido per 30 giorni e sarà possibile viaggiare gratuitamente in tutto il territorio regionale. «Un risultato del buon lavoro della Regione Lazio vicina alle esigenze dei giovani», ha detto il consigliere regionale del Pd Mauro Buschini.