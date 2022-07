Al via la rassegna "Piedimonte Estate 2022". Il primo dei numerosi appuntamenti c'è stato mercoledì con il torneo di calcetto promosso dall'associazione "Piedimonte Musica". Poi una valanga di iniziative per poter trascorrere l'estate in città, risultato della perfetta sinergia con le associazioni del territorio. Tra i numerosi eventi spicca il Campus Estivo 2022, organizzato in collaborazione con la ludoteca Kidzopolis, presso il Water Park Col Gioioso. La domanda di partecipazione va presentata entro lunedì a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo pec all'indirizzo: protocollopiedimontesg@pec.it.

Ma non finisce qui: in collaborazione con la ProLoco, da martedì 2 a venerdì 5 agosto, si terrà la 20° edizione dell'evento "Risate e Dintorni": quattro appuntamenti culturali e ricreativi, tra cui il Festival della Chitarra, che animeranno piazza Vittorio Veneto. Sabato 6 agosto sarà la volta del "Festival della birra" nel centro storico, promosso dal Comitato Centro Storico. Da domenica 14 a martedì 15 si terranno le celebrazioni per la festa dell'Assunta e San Rocco, organizzate dal Comitato festa.

Davvero tanti gli appuntamenti in agenda: l'ultimo è quello di giovedì 30 settembre, nell'aula consiliare del municipio, la presentazione del libro "Sulla Terra Rossa -Piccolo diario di viaggio di un Di fensore Civico in Camerun", del difensore civico del Lazio Marino Fardelli.

«Abbiamo lavorato, in queste poche settimane dal nostro insediamento, per offrire alla nostra comunità un cartellone di eventi degno di questo nome" dichiara l'assessore alla Cultura Ermelidna Costa. Per questo abbiamo deciso di puntare su due direttrici: la valorizzazione delle nostre tradizioni e dei luoghi simbolo della nostra città. Ci siamo impegnati per organizzare una rassegna di eventi trasversale, adatta a tutte le età, capace di attrarre e coinvolgere anche i cittadini dei comuni limitrofi».

Il sindaco Gioacchino Ferdinandi aggiunge: «Valorizzare le peculiarità della nostra comunità è sempre stato uno degli obiettivi che vogliamo perseguire. Per questo abbiamo promosso le idee dei comitati di quartiere della ProLoco e delle associazioni della nostra città, mettendole in rete per creare questa rassegna di eventi. Il nostro intento è quello di fare di Piedimonte un centro vivo e partecipato. Con questi appuntamenti siamo sicuri di riuscirci, favorendo al tempo stesso la valorizzazione dei luoghi simbolo della nostra città».