Tutto pronto per la terza edizione dell'iniziativa "Un parco di libri". Il conto alla rovescia è terminato. Ci ritroverà alle 19 al parco "Baden Powell".

«Dopo la giornata inaugurale che abbiamo vissuto con le donazioni dei libri da parte di tutti gli autori delle passate edizioni alla biblioteca comunale, avrà ufficialmente inizio questa sera la terza edizione di #UnParcodiLibri» ha sottolineato Danilo Grossi, assessore alla Cultura del Comune di Cassino.

Che aggiunge: «La nuova edizione si apre con la presentazione di Paola Caramadre con cui abbiamo condiviso tanti progetti: sono davvero felice che sia il suo libro "Un altro presente" a inaugurare la nuova stagione che sposa come sempre la letteratura e l'ambiente. Grazie al giornalista Riccardi e al professore Beneduce che ci parleranno del testo e a Vera Cavallaro che metterà a disposizione la sua voce. Grazie ribadisce come sempre alla professoressa Vacca per la direzione ed il coordina mento del progetto».

Lo scorso anno la prima giornata era stata aperta da Francesca De Sanctis, giornalista dell'Unità, originaria di Cassino, che attraverso il suo lavoro si è occupata di cultura e di teatro a livello nazionale. Firma anche dell'Espresso. Con "Una storia al contrario" aveva raccontato la chiusura dell'Unità. E non solo. Rinnovando il legame tra i grandi scrittori internazionali, i giovani autori del territorio e la voglia di rilanciare la cultura. In quella occasione proprio la giornalista Caramadre aveva fatto un omaggio ad Antonio Gramsci, fondatore de L'Unità dal titolo "Ma il più notevole è che accanto a Don Chisciotte esiste Sancho Panza".