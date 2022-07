Danni da virus, il Codacons ha portato a giudizio la Cina. Una cittadina del frusinate, assistita dal Codacons, chiede di essere risarcita per danni da Covid causati dalla Repubblica Popolare Cinese.

La vicenda è finita davanti ai giudice di pace.

Nell'udienza di ieri, avanti al giudice di pace, dottoressa Claudia Taormina, l'associazione ha chiesto che venga disposta un'apposita consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la responsabilità della Cina nel ritardo della comunicazione agli organi sanitari internazionali del manifestarsi dei primi casi di Covid.

Ieri mattina si è svolta l'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova nella causa promossa dall'associazione Codacons per il risarcimento dei danni subiti da una cittadina del frusinate colpita dal Covid.

La dottoressa Claudia Taormina già aveva dichiarato, nel corso della scorsa udienza, la contumacia della Cina, non ritenendo legittimo il rifiuto del governo Cinese di ricevere la notifica dell'atto di citazione del Codacons "in quanto avrebbe minacciato la sicurezza e la sovranità nazionale". Il Codacons ha indicato nell'udienza di ieri che vengano sentiti nel giudizio alcune personalità che ricoprono ruoli di primo piano all'interno degli organismi sanitari internazionali.

Il commento

«Tale assurdo e ingiustificabile ritardo - commenta Carlo Rienzi, presidente dell'associazione Codacons - ha provocato gravissime conseguenze in quanto ha ritardato l'adozione di misure di contrasto alla pandemia da parte della comunità internazionale».