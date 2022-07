Da qualche giorno non rispondeva al telefono e i familiari si sono insospettiti perché non era sua abitudine lasciarli senza notizie. Hanno quindi dato l'allarme. Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento dove viveva, nel centro storico di Anagni, G.C. è stato trovato senza vita. Aveva cinquanta anni e molto probabilmente è stato stroncato da un malore.

I carabinieri, comunque, hanno avviato le indagini del caso per capire da quando e come l'uomo è morto.

Anche i vicini, in base alle prime testimonianze, non lo vedevano da qualche giorno. Un silenzio che ha angosciato i familiari del cinquantenne, tanto da chiedere l'intervento dei carabinieri che hanno fatto la triste scoperta. Per il cinquantenne, ormai, non c'era più nulla da fare.