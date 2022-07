Un vero colpo di scena prima dell'inizio delle repliche dell'avvocato Francesco Germani, storico legale della famiglia Mottola. Il pm Beatrice Siravo prende la parola e indica in un commento Facebook la presenza di un testimone da ascoltare ora in aula. Si tratta del parrucchiere che avrebbe fatto le meches a Marco Mottola ma che prima del funerale di Serena gli avrebbe tagliato i capelli. Un vero colpo di scena, l'ennesimo per un processo che non ha risparmiato nulla.

Tardiva la richiesta del pm, per la difesa dei Mottola: testimone già ascoltato più volte. La Corte si ritira per decidere se ascoltarlo o no.

Processo Mollicone, in aula i tre componenti della famiglia Mottola e Suprano 1 ora fa Sono appena entrati in aula. I tre componenti della famiglia Mottola e Francesco Suprano sono in aula. L'ex maresciallo Mottola, circondato dai cronisti, ha ribadito di essere sereno. Vincenzo Quatrale ancora non si vede. Tra poco avrà inizio l'udienza: le repliche di Germani e poi l'attesa camera di consiglio. di: Cdd