Sono appena entrati in aula. I tre componenti della famiglia Mottola e Francesco Suprano sono in aula. L'ex maresciallo Mottola, circondato dai cronisti, ha ribadito di essere sereno. Vincenzo Quatrale ancora non si vede. Tra poco avrà inizio l'udienza: le repliche di Germani e poi l'attesa camera di consiglio.