Navarra Spa ha festeggiato sette anni senza infortuni. Nei giorni scorsi l'importante traguardo per la società di Ferentino, tra le più importanti del settore gestione e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Italia.

L'Amministratore Delegato, Giuseppe Tozzi, nel complimentarsi con tutto il personale per l'importante traguardo raggiunto, ha voluto confermare l'impegno della società sulle tematiche ambientali e di

sicurezza, annunciando importanti investimenti su tali tematiche nell'anno in corso e nel prossimo triennio,

che interessano anche le società controllate: «Crediamo fortemente che la nostra mission debba essere quella di coniugare il benessere dei nostri dipendenti con la salvaguardia dell'ambiente, operando nel pieno rispetto della legalità e dei principi di lealtà e correttezza.

Tutti gli sforzi del nostro management sono stati, sono e saranno sempre più orientati in questa direzione, al fine di garantire una sostenibilità ambientale all'azienda ed ai nostri collaboratori ed un servizio impeccabile ai nostri clienti. Importanti investimenti sono stati previsti in tal senso, nonostante il momento difficile per l'economia globale. Il più importante investimento per noi resta comunque quello sulle risorse umane, sulle quali stiamo concentrando il massimo sforzo nella formazione, nella motivazione e nella crescita. L'importante risultato di sette anni senza infortuni dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Siamo certi di poter festeggiare nei prossimi anni traguardi ancora più importanti grazie all'impegno di tutti».

Il gruppo Navarra, con oltre 42 anni di attività alle spalle, è proprietario di due delle più grandi piattaforme di gestione di rifiuti del centro Italia e annovera tra i principali clienti, attraverso il meccanismo delle gare pubbliche, importanti multinazionali quotate in borsa, per le quali garantisce la correttezza della filiera del recupero e dello smaltimento dei rifiuti dalle stesse prodotti.