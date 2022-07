Luglio comincia nel segno delle ordinanze comunali a Villa Santo Stefano. Sono sette i provvedimenti di tal genere emessi dal sindaco Giovanni Iorio e dal responsabile della Polizia locale per disciplinare comportamenti che riguardano cittadini e visitatori.

La prima ordinanza, la n° 17, pubblicata sull'albo pretorio lo scorso 5 luglio, riguarda il divieto di sosta e accesso in largo Gorizia e nel centro storico a tutti i veicoli, per sabato 16 luglio, in occasione del percorso eno-gastronomico "Gusta Villa". La n° 18 del 3 luglio, invece, interessa la regolamentazione temporanea della sosta e del transito veicolare in piazza Umberto I, nei giorni 15-23-29 luglio per consentire lo svolgimento di manifestazioni culturali e sportive.

Invece, per garantire la pubblica incolumità, l'ordinanza n° 19 impone lo sgombero cautelativo di un immobile in località Macchioni interessato da un incendio, fino al ripristino della sua agibilità. Ancora, l'ordinanza n° 20 riguardante il traffico veicolare in piazza Umberto I, è stata emessa per consentire lo svolgimento della campagna di donazione Avis realizzata lo scorso 8 luglio. Vietati, invece, nei giorni 22 e 23 luglio, la sosta e il transito in largo Padre Lombardi per manifestazioni sportive, secondo l'ordinanza n.° 21.

Il 7 e l'11 agosto prossimi, l'ordinanza n° 22 vieta sosta e transito su largo Martiri del Risorgimento (rientranza di piazza Umberto I) in occasione della serata "Poesie e versi in Libertà" e del concerto della Banda musicale, rispettivamente. Infine, l'ordinanza né 23 del 6 luglio, emessa direttamente dal primo cittadino, riguarda una serie di prescrizioni e divieti per contrastare il fenomeni degli incendi boschivi. Fino al 30 settembre, in sintesi, è vietato qualunque fuoco nelle campagne, come la sosta con veicoli catalitici in luoghi sterrati, oltre che gettare oggetti che possano innescare incendi.