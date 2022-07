Una delle aree esterne del Palasport è interessata da interventi per la realizzazione della pavimentazione. L'amministrazione valuta anche la possibilità di spostarvi il mercato settimanale. Un'area di circa duemila metri quadrati che potrà ospitare anche eventi all'aperto. Proprio al Palacoccia il 23 e il 24 luglio si terrà la tredicesima edizione del Festival Tarantelliri con Bandabardò & Cisco (il 23 luglio) e Goran Bregovic (il 24 luglio).

«Lavori in corso nel Palazzetto dello Sport di via Aia dei Franchi, dove stiamo realizzando la pavimentazione di una delle più importanti aree esterne per due motivi: ospiterà eventi all'aperto ed eventuali servizi e si sta valutando la possibilità di spostarvi il mercato settimanale che ora si svolge lungo la strada provinciale». Spiega l'assessore comunale ai lavori pubblici Augusto Simonelli.

Scuola Valente

Prosegue intanto l'opera anche nella scuola Valente dove lunedì scorso è stato consegnato il cantiere per altri 500.000 euro. La struttura della Valente, ricordiamo, ospiterà gli alunni della scuola primaria di via Passeggiata San Giuseppe e gli alunni della scuola media Mazzini. Nell'edificio della Mazzini saranno invece trasferiti gli studenti dell'istituto Alberghiero del Sulpicio di Veroli, anche perché è aumentato il numero degli iscritti. A spiegare gli interventi è sempre l'assessore ai lavpri pubblici Augusto Simonelli.

«Negli spazi destinati alla scuola primaria e a quella dell'infanzia verranno svolti interventi di finitura come i pavimenti, gli intonaci e gli impianti.

Nei locali del terzo e quarto piano, dove verrà invece trasferita la scuola media Mazzini, il personale dell'Ufficio tecnico si sta già occupando di spostare i banchi».