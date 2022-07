Un'opera che sarà a metà tra la seconda amministrazione Ottaviani e l'amministrazione Mastrangeli con un filo conduttore: l'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi.

Dopo la scuola elementare, ottime notizie per la materna che sorgerà a corso Lazio. Nella giornata di ieri, infatti, è stato pubblicato l'avviso di avvenuta stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori dell'immobile. Sarà l'"Impresa Grande Costruzioni" di Frosinone ad occuparsi della realizzazione dell'edificio, che sarà costruita accanto al già esistente asilo nido. L'importo a disposizione è di 1.021.618,82 euro comprensivo di 81.923,29 euro per oneri per la sicurezza. L'immobile, dalla data del verbale di consegna dei lavori, dovrà essere realizzato dall'aggiudicatario entro trecento giorni naturali e consecutivi.

Il progetto è dimensionato per ospitare 60 bambini. La scuola verrà costruita nella porzione retrostante del lotto dell'asilo nido in modo che i bambini che terminano il percorso al nido, possano proseguire l'iter scolastico nel medesimo ambiente, a loro già familiare. Il lotto, nel suo complesso, è costituito da una area poligonale irregolare di forma vagamente a trapezio rettangolo, avente i lati lunghi approssimativamente paralleli (verso nord est e sud ovest), il lato più corto, ortogonale verso nordovest, costituito da una spezzata, ed il lato obliquo (verso sudest) costituito anch'esso da una spezzata. Quest'ultimo lato confina con un parcheggio pubblico, il lato opposto con proprietà privata, il lato più lungo a nordest con una cooperativa di abitazione, il lato lungo a sudovest con l'impianto sportivo realizzato anch'esso nell'ambito del Plus: in questo ultimo caso l'esatta delimitazione del confine è stata concertata in modo da massimizzare le reciproche "utilità" di impianto.

Sono previsti 13 posti auto, di cui uno per persone con disabilità, per uso esclusivo delle strutture scolastiche, nonostante la presenza di un parcheggio pubblico.

L'edificio sarà ad un solo piano. La quota di imposta del calpestio del primo ed unico livello fruibile risulterà rialzata rispetto alla quota di calpestio dell'asilo nido di 30 centimetri. La scuola materna sarà a due sezioni per un numero massimo, come detto, di 60 alunni. Gli spazi per le varie attività sono stati concepiti in maniera tale da ospitare quelle libere a quelle a tavolino è quelle speciali.

Si è prevista, inoltre, la creazione di un locale mensa e tutti gli altri ambienti necessari per il personale di servizio. L'asse longitudinale della costruzione, corrispondente al percorso, è stato posto parallelamente a corso Lazio.

In questo modo, mantenendo la medesima sagoma dell'asilo nido, si è ottimizzata l'esposizione della falda di copertura destinata ad ospitare i pannelli fotovoltaici e si è contenuto l'ingombro all'interno del lotto. La collocazione della costruzione è tale, di conseguenza, da dare compimento anche ai già preventivati interventi integrativi ipotizzati in sede di progettazione dell'asilo nido. Nella scelta della collocazione dell'edificio si è optato per una posizione del tutto analoga a quella del nido, avendo tenuto conto che il plesso è abbastanza vicino al parcheggio, così da minimizzare i percorsi di chi parcheggia all'esterno, ma sufficientemente discostata da tale area da far risultare la scuola sufficientemente protetta da rumori ed altre interferenze con il traffico.