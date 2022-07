Piccola nasce in autostrada grazie all'aiuto della polizia. Una storia a lieto fine quella che arriva dalle corsie A1 della città martire, dove una donna in transito per raggiungere l'ospedale per dare alla luce la sua bambina non è riuscita ad attendere. La piccola aveva troppa voglia di venire al mondo. E a improvvisarsi medici, nell'attesa dell'ambulanza, sono stati proprio gli agenti della Polizia di Stato.

Gli uomini della Sottosezione A1 di Cassino, allertati dal Centro operativo autostradale del transito di una coppia di coniugi che si stava recando all'ospedale di Cassino poiché la puerpera era nella fase acuta del travaglio, hanno subito predisposto la scorta. Ma quasi giunta al casello la donna ha iniziato il parto. E ad assisterla c'erano proprio gli agenti cassinati che, nel frattempo, hanno anche rassicurato il padre in forte agitazione.

Quando lo scricciolo è venuto al mondo, gli uomini della Polizia di Stato hanno posto la piccola sulla pancia della mamma, attendendo intanto l'auto medica con i medici che provvedevano a tagliare il cordone ombelicale, per poi scortare l'ambulanza, giunta intanto in ospedale. La piccola Gloria e sua mamma stanno bene. Gli "zii" in divisa hanno promesso che nei prossimi giorni si recheranno in ospedale per omaggiarle con un bel mazzo di fiori.

«Un benvenuto di cuore alla piccola Gloria dalla Polizia di Stato!» hanno ribadito gli agenti dopo la nascita.