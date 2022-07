Un altro giorno da brividi per il numero di nuovi contagiati in provincia di Frosinone. Ieri, il bollettino giornaliero emesso dall'Asl parlava di 991 casi a fronte di 4.134 tamponi effettuati, praticamente più di un test su quattro è risultato positivo. Un numero, quello registrato ieri, inferiore al record storico di martedì scorso (1.356), ma che testimonia, comunque, un andamento preoccupante nella diffusione del nuovo Coronavirus in provincia di Frosinone.

A referto è finito anche un decesso: una donna di 67 anni residente ad Anagni con pregresse patologie; a completare la statistica di giornata sono andati 594 negativizzati, la metà quasi dei nuovi positivi, e i 53 ricoverati in ospedale.

Guardando alla distribuzione geografica dei contagiati, nel bollettino di ieri, il primato è andato al capoluogo con 78 positività; a seguire Sora 66, Cassino 59, Alatri e Ceccano 54, Ferentino, Anagni 47, Veroli 45, Isola del Liri 30, Arce 26, Boville Ernica 24, Paliano 20, Monte San Giovanni Campano 19, Arpino e Ceprano 18, Sant'Elia Fiumerapido 16, Castro dei Volsci, Piglio, Roccasecca 15, Ripi e San Giovanni Incarico 13, Pofi e Torrice 12, Castelliri, Cervaro, Fumone, Piedimonte San Germano e Vallecorsa 10, Aquino 9, Atina, Colfelice, Fiuggi, Giuliano di Roma, Morolo, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Santopadre, Strangolagalli, Supino e Vallerotonda 8, Amaseno, Campoli Appennino, San Giorgio a Liri e Serrone 7, Casalvieri, Fontana Liri, Pastena e Pescosolido 6, Arnara e Broccostella 5, Acuto e Trivigliano 4, Alvito, Castrocielo, Collepardo, Coreno Ausonio, Fontechiari, Gallinaro, Guarcino, Patrica, Pico, Sgurgola e Villa Santo Stefano 3, Falvaterra, San Biagio Saracinisco, Settefrati, Vicalvi, Vico nel Lazio e Villa Santa Lucia 2, Ausonia, Colle San Magno, Esperia, Posta Fibreno, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Torre Cajetani, Vallemaio e Viticuso 1.

Nel territorio della regione Lazio ieri si contavano 10.062 nuovi pazienti contagiati dal Covid-19 a fronte dei 42.855 tamponi effettuati nelle scorse ore. Di questi, 37.166 sono stati antigenici e 5.689 molecolari: il rapporto fra pazienti positivi e il numero di tamponi, invece, è risultato essere del 23,4%. Le persone guarite registrate sono state 7.029 mentre quelle morte 15, 4 in più rispetto alla rilevazione precedente. I contagi registrati nella città di Roma, infine, hanno raggiunto quota 4.765. All'interno della regione Lazio le persone attualmente positive sono 209.070 e 208.076 sono quelle che si trovano in isolamento domiciliare.

Nelle strutture ospedaliere i pazienti positivi al nuovo Coronavirus ricoverati nei reparti ordinari sono 925, mentre quelli in terapia intensiva hanno raggiunto le 69 unità, 6 in più rispetto al dato precedente. Dall'inizio della pandemia si sono registrati 11.574 morti e 1.622.634 persone guariti a fronte di 1.643.278 casi totali. Tra le province la situazione peggiore è stata registrata a Latina con 1.358 nuovi contagi.